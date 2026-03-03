الحرس الثوري: لن تمر أي من الجرائم والمجازر الاميركية-الصهيونية بلا رد

وأفادت وكالة مھر للأنباء، انھ اشارت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان الى الجرائم الاميركية-الصهيونية في الايام الاربعة الاخيرة، مؤكدا انه على المجرمين الاميركيين والصهاينة ان يعلموا بان ايّا من جرائمهم ومجازرهم لن تمر دون رد، مؤكدة بان الحرب ضد اميركا والكيان الغاصب ستتابع في مستوى وطبقات اكثر عمقا.