استهداف أكثر من 10 ناقلات نفط في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العقيد "محمد أكبرزاده"، المسؤول السياسي في قوات الحرس الثوري البحرية، خلال مراسم تشييع شهداء القوات البحرية في بابلسر: تم إبلاغ رسالة اقتدار من الحرس الثوري إلى جميع شركات الملاحة في العالم أن مضيق هرمز يمر بظروف حرب، وأن هناك احتمالية إصابة الناقلات بصواريخ أو مسيرات، لذلك يحظر العبور منه بشكل كامل.

وأضاف: على الرغم من الرسائل المكررة التي تؤكد عدم أمان المضيق، إلا أن أكثر من 10 ناقلات تجاهلت التحذيرات وحاولت المرور، لذلك تعرضت للإصابة بمقذوفات مختلفة مما أدى إلى احتراقها.

يذكر أن هذا الإجراء المهم والاستراتيجي للجمهورية الإسلامية أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وأثر بشكل غير مسبوق على اقتصاديات دول مختلفة خصوصاً الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حتى أن خبراء قطاع الطاقة حذروا أنه في حال استمرار هذا الوضع لـ3 أسابيع، فإن الاقتصاد العالمي سيعاني من أزمات شديدة.

وصرح أكبرزاده: كما هو واضح للجميع، إيران كانت دائماً تسعى لخفض التوتر وإحلال السلام في الخليج الفارسي والمنطقة، ولكن عنجهية و سياسات ترامب ونتانياهو الحمقاء ببدء هذه الحرب، أدت إلى هذه الفوضى في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأكد في نهاية حديثه: في الوقت الراهن، فإن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة القوات الإيرانية المسلحة.

