إغلاق السفارة الأمريكية في الأردن

اعلنت السفارة الأمريكية في الأردن انها الغت جميع أعمالها ويتم اغلاق السفارة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت السفارة الامريكية في الاردن انها ألغت جميع أعمالها الخدمية للرعايا الامريكان حتى اشعار آخر.

وطلبت السفارة من رعاياها البقاء في منازلهم.

وسيق ان تم اغلاق السفارات الامريكية في العراق والكويت ولبنان.

