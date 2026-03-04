إغلاق السفارة الأمريكية في الأردن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت السفارة الامريكية في الاردن انها ألغت جميع أعمالها الخدمية للرعايا الامريكان حتى اشعار آخر.

وطلبت السفارة من رعاياها البقاء في منازلهم.

وسيق ان تم اغلاق السفارات الامريكية في العراق والكويت ولبنان.

/انتهى/