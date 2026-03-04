تدمير مدمرة أمريكية بصواريخ "قدر 380" و"طلائية"

وجاء في البيان رقم 19 لعمليات "الوعد الصادق 4": نفذت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عملية صاروخية ضد هدف استراتيجي أمريكي على بعد اكثر 600 كيلومتر في المحيط الهندي.

واضاف: في سلسلة الإجراءات ضمن هذه العمليات البارزة، أصابت القوات البحرية لحرس الثورة بصواريخ "قدر 380" و"طلائية"، مدمرة أمريكية كانت تتزود بالوقود من سفينة اميركية اخرى على بعد 650 كيلومترًا من سواحل إيران في المحيط الهندي.

وبحسب التقارير الاستخباراتية، اندلع حريق واسع على متن هاتين السفينتين وان الدخان الناجم عن ذلك غطى المنطقة.