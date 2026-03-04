الحرس الثوري: مجاهدات اللواء باكبور ليل نهار جعلتنا اليوم فخورين فی مواجهة العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت العلاقات العامة للحرس الثوري الاسلامي بيانا جاء فيه:

احصائيات اسقاط طائرات العدو الصهيوالامريكي خلال اليوم الماضي كالتالي:

_ تدمير طائرة هرمس فجرا في مدينة يزد

_ تدمير مسيرة MQ9 المتقدمة وغالي الثمن الثالثة في اصفهان

_ تدمير طائرة من طراز هرمس في كرمانشاه

_ تدمير طائرة من طراز هرمس في مدينة اشتهارد

وحتى الآن تم تدمير ٢٦ طائرة من انواع مختلفة للعدو خلال الحرب الصهيوالامريكية الحالية، وتمكن قواتنا في الدفاع الجوي من السيطرة على طائرة دون تدميره.

مجاهدات القائد العام اللواء محمد باكبور ليل نهار جعلتنا اليوم فخورين.

وسلام عليك يا رجل الميدان

