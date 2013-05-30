صالحي :دخول السيناتور الاميركي الاراضي السورية يتعارض مع الاتفاقيات الدولية

وافادت وكالة مهر للانباء ،ان وزير الخارجية على اكبر صالحي وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في اعقاب ختام اليوم الاول من مؤتمر طهران الدولي حول سوريا قال ان حسب القوانين الدوليه فان دخول اي شخص الي بلد اخربصورة غير مشروعة تيعتبر مخالفاللاتفاقيات الدولية وان السيناتور الاميركي خالف القوانين الدولية بهذا الخصوص منوها ان المسؤولين الاميركيين يزعمون دائما انهم يحترمون القوانين والاتفاقيات الدولية وسيادة الدول.

واستطرد وزير الخارجية قائلا ان تصرف جون ماكين وذهابه الى سوريا بصورة غير شرعية يعد انتاهكا للاتفاقيات الدولية المنصوص عليها منتقدا المسؤولين الاميركيين الذين يعمدون الى مثل هذه التصرفات لاعتبارات دعائية ولاستعراض قوتهم امام العالم ويبرورن تصرفاتهم ويعتبرونها قانونية بينما هذه الاعمال تنم عن شريعة الغاب.

واكد وزيرالخارجية على اكبر صالحي ان الجمهورية الاسلامية تدين بشدة هذا التصرف قائلا انه مثل هذه التصرفات تلاحظ كثيرا في سلوك المسؤولين الاميركيين وتشكل رؤية لدى سكان العالم بان اميركا دولة خارجة عن القانون موضحا ان التصرفات الاميركية تخالف النزعة التي تسود العالم نحو تطبيق القوانين والشرعية الدولية ./انتهى /

