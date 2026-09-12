الرئيس الايراني و ولي عهد الامارات يلتقيان في نيودلهي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد دولة الإمارات اليوم السبت، وذلك على هامش قمة "بريكس".

الرئيس بزشكيان يزور الهند حاليا للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لقادة الدول الأعضاء في بريكس.

وكان الرئيس بزشكيان قد غادر صباح الجمعة إلى الهند للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لقادة الدول الأعضاء في بريكس.

وفي اليوم الأول من هذه الزيارة، ألقى بزشكيان كلمات في الجلسة الرئيسية لقادة دول بريكس، والمنتدى الاقتصادي، والجلسة المغلقة لقادة بريكس حول الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز التعددية، وكذلك أمام جمع من قادة الأديان والنخب والتجار في الهند.

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