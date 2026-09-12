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١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٥:٢٦ م

الرئيس الايراني و ولي عهد الامارات يلتقيان في نيودلهي

الرئيس الايراني و ولي عهد الامارات يلتقيان في نيودلهي

اجتمع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، خلال مشاركته في قمة بريكس في نيودلهي، مع ولي عهد الإمارات خالد بن محمد آل نهيان واجرى معه محادثات.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد دولة الإمارات اليوم السبت، وذلك على هامش قمة "بريكس".

الرئيس بزشكيان يزور الهند حاليا للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لقادة الدول الأعضاء في بريكس.

وكان الرئيس بزشكيان قد غادر صباح الجمعة إلى الهند للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لقادة الدول الأعضاء في بريكس.

وفي اليوم الأول من هذه الزيارة، ألقى بزشكيان كلمات في الجلسة الرئيسية لقادة دول بريكس، والمنتدى الاقتصادي، والجلسة المغلقة لقادة بريكس حول الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز التعددية، وكذلك أمام جمع من قادة الأديان والنخب والتجار في الهند.

/انتهى/

رمز الخبر 1973768
جواد ماستری فراهانی

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