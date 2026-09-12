معرض أعمال الفائزين في مسابقة «أندريه ستينين» يُفتتح في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء من المقرر أن تقام مراسم افتتاح المعرض عند الساعة 16:30، فيما ستُعرض الأعمال الفائزة في هذه الدورة أمام الجمهور حتى 31 سبتمبر.

وتُعد مسابقة «أندريه ستينين» الدولية للتصوير الصحفي فعالية سنوية في مجال التصوير الإخباري، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة، ودعم المعايير المهنية للتصوير الصحفي، والارتقاء بمعايير التصوير الوثائقي في روسيا والعالم.

وفي الدورة الحادية عشرة من المسابقة، التي أقيمت عام 2025، أُرسلت نحو ألفي صورة من مصورين صحفيين من 40 دولة إلى أمانة المسابقة، وفي نهاية المطاف، اختير مصورون شباب من 15 دولة فائزين ومتأهلين في هذه الدورة. ومن بين الدول التي ينتمي إليها الفائزون والمتأهلون: بنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا وروسيا وإسبانيا وميانمار.

ويضم المعرض مجموعة من الروايات البصرية لمصورين شباب حول الأحداث والقضايا التي يشهدها العالم المعاصر؛ وهي صور وثقت، من خلال التصوير الصحفي والوثائقي، التحولات الاجتماعية والإنسانية والأزمات والبيئة والحياة اليومية وغيرها من واقع العالم اليوم.

وتُحكَّم أعمال المشاركين في هذه المسابقة، تقليدياً، من قبل خبراء في كبرى وسائل الإعلام العالمية ومصورين بارزين وحائزين على جوائز دولية.

وتقام مسابقة «أندريه ستينين» بمبادرة من مجموعة «روسيا سيغودنيا» الإعلامية، فيما يشكل عرض أعمال الفائزين والمتأهلين ضمن جولة للمعرض في عدد من الدول، جزءاً من برنامج هذه المسابقة الدولية.

ويُنظم معرض أعمال الفائزين والمتأهلين في الدورة الحادية عشرة من مسابقة «أندريه ستينين» الدولية للتصوير الصحفي في طهران، بمبادرة من مجموعة «روسيا سيغودنيا» الإعلامية، وبالتعاون مع مجموعة «مهر» الإعلامية و«بيت المصورين الإيرانيين».

ويقام المعرض في معرض «بيت المصورين» التابع للحوزة الفنية في طهران خلال الفترة من 23 إلى 31 سبتمبر.