شيخ الاسلام: ايران ستهزم "داعش" والجماعات الارهابية

وقال حسين شيخ الاسلام في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء "اننا سنكسر ظهر داعش وباقي الجماعات الارهابية دون شك وذلك على الرغم من السياسات الاستكبارية والسياسات الغادرة لبعض الدول في المنطقة والرامية الى دعم الارهاب والدفاع عن الارهابيين ومنح اللجوء لقادة الارهابيين " .

واضاف: نظرا الى تواجد التنظيمات الشعبية المختلفة ومنها منظمة بدر في العراق وتعاونها مع الحرس الثوري فاننا سنعمل على تنظيم القوات وسنبسط الأمن في كل المناطق الشيعية دون شك .

كما اشار شيخ الاسلام الى القضية الفلسطينية وكلام قائد الثورة الاسلامية حول هذه القضية وقال: ان موقف قائد الثورة الاسلامية جاء في الزمان والمكان المناسبين وهو موقف يستطلع المستقبل وانه قد أكد ضرورة منع نزع سلاح قطاع غزة بل وجوب تسليح الضفة الغربية وهذا يدل بأن قائد الثورة الاسلامية قد تنبأ جيدا بقدرات ومستقبل الضفة الغربية .

واضاف: اذا تم تسليح الضفة الغربية فانها ستدخل ساحة القتال بتخطيط وتأثير أكبر، حيث اطلاق صاروخ من الضفة الغربية نحو تل أبيب سيكون له تأثير أكبر نظرا لقرب المسافة من تل أبيب وتواجد الصهاينة هناك .

وتطرق شيخ الاسلام الى الاوضاع في اليمن والتدخلات السعودية قائلا: ان اليمن يعاني من المطامع التوسعية لجارته الشمالية أي السعودية ووسط هذه الاوضاع نرى ان الحوثيين قد استطاعوا ان يمسكوا بقيادة الشعب هناك بالاستفادة من نظرتهم الاسلامية وسلوكهم العقلاني .

واضاف: ان الحوثيين يسعون لتحقيق المطالبات الشعبية عبر التدبير والآن يدعمهم معظم الشعب اليمني ونأمل في ان تصل الامور الى نتيجة مناسبة .

وقال: ان حصول الشعب اليمني على حقوقه سيسفر الى حدوث تغييرات استراتيجية في المنطقة والآن هناك مؤامرات لمنع حدوث هذا الأمر من قبل السعودية ومصر وباقي الدول /انتهى.

