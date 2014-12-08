ظريف يؤكد بقاء ايران الى جانب العراق حتى نهاية الحرب ضد داعش

وافادت وكالة مهر للأنباء ان ظريف قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري في طهران ان ايران ستبقى الى جانب الشعب العراقي من الشيعة والسنة والاكراد حتى نهاية الحرب ضد تنظيم داعش .

وردا على سؤال حول التعاون بين ايران وباقي الدول من أجل دعم العراق قال ظريف : ان ايران تريد علاقات سليمة ومشتركة مع كل دول المنطقة لأن التهديدات في المنطقة موجهة ضد الجميع وان الخطر يهدد الجميع .

واضاف : لقد ادرك اصدقاؤنا في المنطقة بأن الجماعات التكفيرية تهدد كل المنطقة رغم ان هذا الأمر جاء متأخرا .

كما أكد ظريف ان العالم قد أدرك اليوم بأن ايران تعتبر اول بلد سارع الى دعم شعوب العالم في محاربة الارهاب وقدم الدعم للعراق /انتهى/.

