ابوترابي فرد يشدد على ضرورة الوقوف بجدية امام اعمال النهب الامريكية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن ابو ترابي فرد قال في مستهل جلسة اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية في جمعية المجالس الاسيوية: "في حال عدم اتخاذ اجراء جدي حيال عمليات النهب التي تقوم بها المحكمة العليا الامريكية ستقوم هذه العصابة الدولية بمصادرة مصالح الشعوب وذلك فيما يخدم مصالحها غير المشروعة".

ولفت عضو مجلس الشورى الاسلامي إلى مواجهات الشعب الايراني في مختلف الميادين مع النظام السياسي الامريكي قائلاً : "إن دفاعنا عن مصالح شعبنا المشروعة في مجال العلم والتكنولوجيا النووية كان آخر مواجهاتنا التي انتصرنا فيها وقمنا بالدفاع عن مصالح الشعوب المظلومة" مضيفاً : "وفيما يخص مواجهة عمليات النهب التي تقوم بها المحكمة العليا الامريكية نؤكد على أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستنتصر أيضاً".

وبخصوص الازمات السورية واليمنية والفلسطينية صرح ابوترابي فرد بأنه لاينبغي تحويل سوريا إلى ساحة للحرب عبر ارسال السلاح والارهابيين اليها ويجب خلق اجواء تسمح لشعوب سوريا واليمن وفلسطين تقرير مصيرها./انتهى/