اليمن تقدم شكوى رسمية حول جرائم السعودية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبد الواحد أبو راس، نائب وزير خارجية اليمن، أعلن عن إرسال رسائل احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الخطوة رداً على استمرار الهجمات العشوائية والموجهة التي يشنها النظام السعودي على المناطق السكنية والمرافق العامة للشعب اليمني.

وفي هذه الاحتجاجات الرسمية، أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها الشديدة، وأشارت إلى الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها طائرات السعودية باستهداف السجن المركزي في الجوف.

وتشير التقارير إلى أن الطائرات السعودية شنت خلال الأيام الثلاثة الماضية هجمات متتالية ومنهجية في محافظات مأرب والبيضاء والحديدة وتعز والجوف، استهدفت المدنيين والبنى التحتية.

وكان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية قد أدان بشدة، في بيان رسمي سابق، الهجوم الخائن والإجرامي للقوات السعودية على سجن الحزم في محافظة الجوف، وأكد أن هذه الجريمة ضد المدنيين لن تمر دون رد.

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