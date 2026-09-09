الحرب التجارية تشتعل؛ إجراء أميركي جديد ضد كندا

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة الأنباء القطرية أن البيت الأبيض أصدر بياناً أعلن فيه حظر استيراد السلع الكندية مثل منتجات الألبان والمحركات وغيرها من البضائع.

وجاء في البيان أن حظر استيراد السلع الكندية سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع، وذلك بعد أن كانت كندا قد أعلنت أمس عن بدء فرض رسوم جمركية على السلع الأميركية بقيمة 20 مليار دولار.

كما اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إجراءات ضد السلع الكندية في العقود الحكومية، وطلب من إدارة الخدمات العامة الأميركية إعلان عدم أهلية هذه السلع للمشاركة في تلك العقود.

وأعلن رئيس وزراء كندا أمس أن استراتيجية بلاده في هذا الشأن عززت استقلالها.

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