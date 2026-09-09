ضبط 1200 قطعة سلاح حربي على حدود البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد علي أكبر جاودان، قائد حرس الحدود، أشار إلى الأداء الناجح لحرس الحدود في تأمين حدود البلاد، وقال إن الأولوية المهمة لحرس الحدود هي حراسة وحماية كيان إيران الإسلامية، وأن أمن الحدود وأمن البلاد بالنسبة لهم هو دفاع عن العرض والشرف والعزة لإيران الإسلامية.

وتابع في معرض إشارته إلى المهام المهمة لحرس الحدود في تأمين الحدود، قائلاً: إن المهمة الأولى المهمة لحرس الحدود هي المهمة العسكرية المتمثلة في حراسة وحماية الحدود، والمهمة الثانية هي مهمة الدبلوماسية والتواصل مع الدول المجاورة لتأمين الحدود وتسهيل التبادلات والمرور التجاري والاقتصادي، والمهمة الثالثة هي مكافحة الجرائم الحدودية.

وشدد قائد حرس الحدود على نجاحات حرس الحدود في منع خروج الثروة الوطنية من البلاد خلال الأشهر الستة الماضية، وقال إنه بجهود حرس الحدود المتواصلة، تم منع خروج 15 مليون لتر من المنتجات النفطية المهربة.

واختتم العميد جاودان كلمته بالقول إنه خلال هذه الفترة البالغة 6 أشهر، تم ضبط 1200 قطعة من مختلف الأسلحة الحربية من قبل حرس الحدود بمساعدة الشعب وسكان المناطق الحدودية.

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