وصول القسم الاخير من شحنة 149 طنا من الكعكة الصفراء الى ايران

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان القسم الاخير من شحنة الكعكة الصفراء والتي بلغ وزنها الاجمالي 149 طنا ، وصلت صباح الى مطار الشهيد بهشتي في مدينة اصفهان ومن ثم تم نقلها الى منشآة اصفهان النووية.

وكانت ايران قد استوردت من روسيا حسب الاتفاق النووي في وقت سابق 230 طنا من الكعكة الصفراء ، والشحنة الثانية من الكعة الصفراء بوزن 149 طنا وصلت الى البلاد على اربع مراحل خلال الاسبوعين الماضيين.

وبذلك تبلغ احتياطيات ايران من الكعكة الصفراء 359 طنا.

يذكر ان آخر مرة استوردت فيها ايران الكعكة الصفراء تعود الى نحو 40 عاما من جنوب افريقيا وبلغ مقدارها نحو 500 طن./انتهى/