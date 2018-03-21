  1. السياسة
٢١ مارس ٢٠١٨ - ١٣:٥٩

بحضور رئيس الجمهورية

افتتاح خط إنتاج المواد الكيميائية الصلبة والمختبر المرجعي التابع لشركة طهران شيمي

افتتاح خط إنتاج المواد الكيميائية الصلبة والمختبر المرجعي التابع لشركة طهران شيمي

افتتح الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، خط إنتاج المواد الكيميائية الصلبة والمختبر المرجعي التابع لشركة «طهران شيمي» المنتجة للأدوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن روحاني"، اطلع اليوم على مركز الابحاث وتنمية المواد الكيميائية الصلبة لكيمياء طهران. كما افتتح خط انتاج للمواد الكيمائية الصلبة والمواد السائلة وشبه الصلبة وخط انتاح للمواد القابلة للحقن.

يعمل هذا المركز وفقاً لمعايير الجودة العالمية بهدف مجابهة السوق العالمية وزيادة القدرة على المنافسة وتحسين الجودة والابتكار.التي تؤهل ايران لتصدير منتجاتها الدوائية مشيراً إلي اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص وبالقطاعات القائمة علي المعرفة.

وتقوم هذه الشركة بانتاج 100 صنف من المستحضرات والادوية الصلبة يبلغ حجمها الف و600 مليون حبة وكبسول دوائي تضم أدوية مضادة للسكر ومعالجة لنظام الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والباكتريا والفطريات المسببة للأمراض.
وبالنسبة لمختبرات الشركة فهي المرجع الذي يقوم بتقييم المواد الاولية المستوردة أو المحلية ذات الشأن بتحضير الأدوية لتحديد مدي تناسقها مع معايير الجودة والمؤشرات العالمية الحديثة./انتهى/

رمز الخبر 1882278

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