اتفاقية تعاون بين المكتبات الوطنية الإيرانية وكوريا الشمالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية "اشرف بروجردي"، وقعت مع سفير كوريا الشمالية "غانغ سام هيون"، اتفاقية تعاون مجال المكتبات الوطنية للبلدين.

وقالت بروجردي خلال اللقاء، امل أن يكون توقيع مذكرة التعاون بين المكتبات الوطنية الايرانية وكوريا الشمالية ، بداية لاعمال اخرى في مجال الفكر والثقافة، وان يتم من خلالها توسيع وتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأضافت ينبغي استعادة مكانة الدبلوماسية الثقافية كي يتمكن البلدان من اتخاذ خطوات تدريجية الاستفادة من تطوير هذه العلاقات، منوهة إلى ان مثل هذه الإجراءات من شأنها ان تجلب رضا الشعبين، مقترحة تخصيص زوايا ثقافية في كل دولة للمساعدة في الفهم الافضل لكلا البلدين.

ومن جانبه اشار سفير كوريا الشمالية "غانغ سام هيون" الى انه التقى في نيسان الماضي برئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية "اشرف بروجردي"، حيث تباحثا حول اتفاقية التعاون بين المكتبات، معربا عن سعادته اليوم ان هذه المباحثات تحققت في ارض الواقع وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين وشكر بروجردي على الاهتمام الذي ولته للموضوع.

ونوه الى ان كوريا الشمالية تتمتع بتطور تكنولوجي عالي جدا وهذه فرصة ليستفيد كلا البلدين من هذه الامكانيات، مطالباً في حال الامكان تخصيص مكان في المكتبة الوطنية الايرانية للكتب الكوريةوعرضها فيها./انتهى/