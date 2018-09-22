عرض "اس 300" و"تلاش" في الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء، انه جرى ايضا عرض رادار N، منظومة رادار (DDFS)، ومنظومة رادار (IPS)، منظومة صواريخ اس 200، منظومة الدفاع الجوي صياد 2 و3، صاروخ شلمجه، منظومة صواريخ مرصاد ، رادار سراج 1، منظومة حائل، منظومة القيادة والسيطرة (فكور) ، منظومة غاما الرادارية، رادار ياور ، رادار مراقب، معدات مقر عمليات خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي.

يذكر ان الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية اقيم صباح اليوم بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس(ذكرى الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام على ايران) وبحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني وكبار القادة العسكريين من امام مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (قدس) جنوب طهران./انتهى/