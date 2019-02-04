لجنة الأمن القومي تدرس "إينستكس" بحضور "ظريف"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذا البرلماني أضاف بأن اللجنة ستدرس اليوم الآلية المالية الاوروبية وتوصيات الاتحاد الاوروبي في اجتماع سيحضره وزير الخارجية ومساعدا وزارة الاقتصاد و وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وممثل عن البنك المركزي.

وأشار جمالي إلى أهمية إينستكس الخاصة، وقال سيتم طرح عدد من القضايا في الاجتماع بحيث سيقوم المسؤولون الحكوميون عصر اليوم بتقديم تفاصيل عنها وايضاحات لها.

وكانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا قد سجّلت رسمياً آلية مالية تحت عنوان "إينستكس" كآلية إسناد للتجارة بين ايران واوروبا وذلك على هامش اجتماع للاتحاد الاوروبي في الأول من (شباط/فبراير).

وتتولى رئاستها ألمانيا وتتولى بريطانيا رئاسة الإشراف عليها، وتبدأ نشاطاتها بتجارة السلع الإنسانية (المواد الغذائية والأدوية) ثم يتوسع نطاق عملها شيئاً فشيئا./انتهى/