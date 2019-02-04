رئيس منظمة الفضاء: على الكليات الإيرانية المتخصصة الدخول في سلك الدبلوماسية الفضائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية "مرتضى براري" كتب في منشور له اليوم الاثنين على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "إينستغرام"، أنه من الضروري أن تدخل الكليات والجامعات المتخصصة في سلك الدبلوماسية الفضائية.

ولفت براري إلى أن "تقدم إيران المشهود في مجال الفضاء يعود إلى أداء الجامعات والمراكز العلمية التي اتخذت خطوات علمية واسعة في هذا الصدد منذ التسعينيات، ومنذ دخول الجامعات في مجال الطيران وإجراءاتها في مجال تدريب القوة المتخصصة".

وقال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: "إن تنمية التكنولوجيا والبنية التحتية، وتطور الأداء والخدمات، وتعزيز العلاقات والتفاعلات الدولية، تشكل ثلاثة محاور رئيسية للتنمية، حيث يتم تخطيط برامج تطوير الفضاء حول هذه المحاور الثلاثة بتوازن"./انتهى/