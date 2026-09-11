الصيادون في الإمارات يعودون إلى البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد سليماني قال في هذا الصدد إن عائلات الصيادين العشرة، وهم من سكان مدينة بندر لنجة، أبلغت مسؤولي هرمزغان في أواخر شهر أغسطس بأنهم ذهبوا للصيد في مياه الخليج الفارسي ولم يعودوا.

وقال محمد سليماني إنه بعد الإعلان عن فقدانهم، وبعد متابعات مع السفارات في دول الضفة الجنوبية للخليج الفارسي، تبين أن أسماء هؤلاء الصيادين العشرة سُجلت ضمن المحتجزين لدى خفر السواحل الإماراتي بتهمة دخول المياه الإقليمية، وأن الصيادين كانوا رهن الاحتجاز.

وأضاف أنه في أواخر شهر أغسطس أيضاً، أعلنت عائلات ثلاثة صيادين آخرين في مدينة بندر لنجة عن فقدانهم، وادعت أن هؤلاء الثلاثة اعتُقلوا أيضاً مع الصيادين العشرة، لكن أسماءهم لم ترد في قائمة المحتجزين المعلنة. وكان من المقرر أن يعود هؤلاء الصيادون العشرة من هرمزغان إلى البلاد في 7 سبتمبر، لكن برنامج عودتهم أُلغي في ذلك الوقت.

وأضاف سليماني أنهم ما زالوا يتابعون مصير الصيادين الثلاثة الآخرين.

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