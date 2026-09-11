أمن البحر الأحمر لن يتحقق دون احترام حقوق الشعب اليمني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في بيان لها، في معرض إشارتها إلى تطورات اليمن، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على موقفها المبدئي والثابت بضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وإنهاء الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض على هذا البلد.

وأضاف البيان أن الأمن والاستقرار في غرب آسيا ومنطقة البحر الأحمر لن يتحققا دون احترام الحقوق المشروعة وكرامة الشعب اليمني العظيم.

وتابع بيان وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا يمكن فصل ما يجري حالياً في اليمن عن تطورات أكثر من عقد من الزمن. فالشعب اليمني العظيم والشريف، بوصفه وريثاً لحضارة مشرقة وتاريخ كان له دائماً دور حاسم ومشرف في تاريخ المنطقة والعالم، له الحق في أن يعيش حياة كريمة بعيداً عن الضغط والترهيب والحصار الظالم، وأن تُحترم سيادته الوطنية وسلامة أراضيه بالكامل.

كما جاء في البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض تأكيدها على ضرورة مراعاة مصالح الأمة الإسلامية، وخاصة في ظل مواجهة منطقة غرب آسيا لشرور الظلم والتوسع غير المسبوق للكيان الصهيوني بالتواطؤ مع أميركا، تذكّر بأن حل المسائل المتعلقة باليمن لا يمكن أن يتحقق عبر استمرار الحصار والتجييش العسكري.

واختتمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانها بالتأكيد على ضرورة الاستئناف الفوري للحوار على أساس خارطة الطريق المتفق عليها وتنفيذ بنودها، معلنة استعدادها لأي مساع حميدة في هذا المسار.

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