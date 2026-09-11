بالفيديو، تدمير زورق مسيّر للجيش الأميركي الإرهابي في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء أن القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي أعلنت في بيانها رقم 16 عن تدمير زورق مسيّر تابع للجيش الأميركي الإرهابي في مضيق هرمز.

وجاء نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله، قاصم الجبارين ومبير الظالمين

أيها الشعب الرشيد والثائر لإيران الإسلامية؛ إن الجيش الأميركي الإرهابي والمعتدي، خوفاً من الاقتراب والمواجهة مع مقاتلي الإسلام المجاهدين، أرسل خلال الأيام الماضية زوارقه غير المأهولة إلى مضيق هرمز.

وقد تمكنت القوات البحرية للحرس الثوري، بعون الله تعالى، من استهداف زورق غير مأهول للعدو، يحمل رقم الهيكل 5838 ومن نوع سيل درون، عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي، وأفشلته في تنفيذ مهمته العدوانية.

وتعلن القوات البحرية للحرس الثوري بكل حزم أن مضيق هرمز مغلق ويخضع لسيطرتنا الذكية وإحاطتنا الاستخباراتية، وأن أي حضور عدائي في هذا المضيق الاستراتيجي سيستهدف.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

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