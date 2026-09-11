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١١‏/٠٩‏/٢٠٢٦، ٣:٥٠ م

همتي: العقوبات أداة ضغط، وليست أداة لتقرير مصير إيران

همتي: العقوبات أداة ضغط، وليست أداة لتقرير مصير إيران

أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، في معرض إشارته إلى الضغوط الاقتصادية القصوى الأميركية، أن ما قامت به أميركا حتى الآن، إلى جانب فرض بعض القيود على الإيرادات والتجارة، كان له تأثير مؤقت على أجواء الأسواق.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن عبدالناصر همتي، محافظ البنك المركزي، قال، في معرض إشارته إلى مجموعة العقوبات والضغوط الاقتصادية القصوى الأميركية، إن ما قامت به أميركا حتى الآن، إلى جانب فرض بعض القيود على الإيرادات والتجارة، هو محاولة لتصعيد التوقعات والتأثير بشكل مؤقت على أجواء الأسواق.

وذكرت دائرة العلاقات العامة للبنك المركزي أن همتي أشار إلى أن الضغط الاقتصادي ليس سياسة، بل خطأ في الحسابات، وأنه يزيد من التكاليف الحسابية للأميركيين.

ورداً على وعد ترامب بفوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس، قال محافظ البنك المركزي إن الوعد بدفع 5 آلاف دولار لكل أميركي في حال فوز الجمهوريين في انتخابات الكونغرس هو جزء من تكلفة هذا الخطأ الحسابي.

/انتهى/

رمز الخبر 1973742

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