وزير الكهرباء العراقي: صناعة الكهرباء في ايران لن تتأثر ابدا بالحظر

والتقی وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطب، وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ودعا الى اعادة تاهيل شبكات الكهرباء والحد من اضرار الكهرباء في العراق

وتفقد الخطيب امس الخميس مصنع انتاج التوربينات الغازية وشفرات التوربينات والاجهزة الدقيقة التابعة لمجموعة مبنا وقال ان التوقيع على مذكرة تفاهم اولية بين ايران والعراق في مجال التعاون في حقل الكهرباء دفعه الى زيارة ايران والاطلاع على صناعة في هذا البلد تكشف بانها لن تتاثر بالحظر مطلقا .

وقال الوزير خطيب ان صناعة الكهرباء في ايران هي صناعة متطورة واضاف انه يؤمن بان الدول التي فرضت الحظر على ايران هي في الحقيقة قد فرضت الحظر على نفسها وقد حرمت نفسها من استثمار طاقات ايران الصناعية .

واوضح وزير الكهرباء العراقي بانه توصل خلال تفقده مصانع مجموعة مبنا الى ان هذه المصانع تتمتع بتقنية عصرية لم نكن نتصورها واضاف اننا وجدنا خلال جولتنا التفقدية تقنية اوروبا العصرية في صناعة الكهرباء الايرانية ومن هنا فاننا نامل في ان يتمكن العراق الاستفادة من هذه الطاقات في تنمية علاقاته وتاهيل بناه التحتية في مجال الكهرباء .

وتابع بان العراق كان دوما خلال السنوات الماضية مستوردا للاجهزة في قطاع الكهرباء ولذا فاننا نامل من خلال التعاون والمشاركة مع ايران ومجموعة مبنا في هذا القطاع في الحصول على اجهزة بتقنية عالية .

وفی سیاق متصل، اشار وزير الكهرباء العراقي الى التقدم والتطور التقني في ايران وقال انه يعتقد بان ايران لاتواجه الحظر ولاتواجه اية قيود .

وقال لؤي الخطيب على هامش تفقده مجموعة مبنا امس الخميس انه لحسن الحظ ان ايران تمكنت من العمل بشكل جيد في حقل تجهيز نفسها وسد احتياجاتها للاجهزة المتطورة والتطور التكنلوجي .

وتابع وزير الكهرباء العراقي اننا نسعى من خلال التعاون والتعاطي مع ايران الاستفادة من طاقاتها الواسعة وقال الاستفادة من الطاقات الواسعة المتاحة في ايران بامكانه ان يخدم تطوير البنى التحتية في العراق .

واوضح بان الاجهزة المتعلقة بقطاع الطاقة في العراق كان يجري تامينها من سائر البلدان ونامل في ان تسهم العلاقة مع ايران في ان ينجح العراق في انتاج حاجته للمعدات والاجهزة في حقل الطاقة.

وافاد بان تعزيز العلاقات مع الدول المتقدمة بامكانه ان يقود الى تحويل العراق من بلد مستهلك الى بلد قادر على صناعة منتجات جديدة .

واشار وزير الكهرباء العراقي الى تبادل وجهات النظر ونقل المعلومات بين خبراء مجموعة مبنا والخبراء العراقيين.

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