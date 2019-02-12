وزير خارجية اسبانيا: أمريكا تلقت من إيران والفيتنام صفعتين في السبعينيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير خارجية أسبانيا "جوزيب بوريل" هنأ في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة ذكرى انتصار ثورتها الأربعين.

وأشار بوريل إلى إن ايران ستستمر في مقاومة العقوبات المفروضة عليها وفي برنامجها النووي في حال بقاء ترامب في السلطة أو ذهابه.

وأضاف وزير الخارجية الاسباني إن امريكا تلقت من إيران والفيتنام صفعتين في السبعينيات، معتبراً إن انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 جعل من إيران قوة هامة في المنطقة بعد الهزيمة التي الحقتها بامريكا في إيران.

وأردف بوريل إن إيران تتدعم بشار الأسد في محاربة الإرهاب فيما تخرج امريكا من سوريا. /انتهى/