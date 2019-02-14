مايك بنس: لقاء نتنياهو والعرب بداية لحقبة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وقال في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر “وارسو” المعني بدعم مستقبل سلام وأمن الشرق الأوسط صباح الخميس: بدأنا حقبة جديدة .. نتنياهو وقادة كل من البحرين والسعودية والإمارات يتقاسمون الخبز معاً، مشيراً إلى أن الحقبة الجديدة من العلاقات قد بدأت بين إسرائيل والبحرين والسعودية والإمارات.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط.

وقال نتيناهو، مجيبا عن سؤال الصحفيين، فيما إذا كان سيلتقي الوفد السعودي خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط:

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من لقاء جمع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بـ”نتنياهو” في وارسو.

وذكر مكتب “نتنياهو” في بيان له أن الأخير قال في مستهل اللقاء: “يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى، القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان (قابوس) بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم، إنه يمهد الطريق أمام أطراف كثيرة أخرى للقيام بما تفضلتم به، أي الامتناع عن التمسك بالماضي والمضي قدما نحو المستقبل”.

وأضاف: “أطراف كثيرة تحذو حذوكم، بما فيها أطراف تتواجد هنا في المؤتمر، أشكركم على هذه السياسة الإيجابية التي تتجه نحو المستقبل والتي قد تؤدي إلى تحقيق السلام والاستقرار لصالح الجميع”.

وخلال اللقاء، قال وزير الخارجية العُماني: “هذه رؤية جديدة وهامة حول المستقبل، لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا لأنهم بقوا في الماضي، هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب”، بحسب البيان الإسرائيلي.

الجدير بالذكر إن المؤتمر المعادي لفلسطين وإيران يعبر عن عزلة امريكا وأذنابها في المنطقة، حيث لقي عدم اكتراث عالمي به. /انتهى/.