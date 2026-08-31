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٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٤:١٠ م

برسائل من علماء الدين،

تقدير وشكر لمكتب آية الله السيستاني في إيران لتنظيمه مراسم الأربعين للقائد الشهيد

تقدير وشكر لمكتب آية الله السيستاني في إيران لتنظيمه مراسم الأربعين للقائد الشهيد

وجّه جمع من الآيات العظام والعلماء والشخصيات الحوزوية، في رسائل منفصلة، الشكر والتقدير لمكتب آية الله السيستاني في إيران، وذلك لتنظيمه مراسم إحياء الأربعين للقائد الشهيد.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن كلاً من آية الله محمد علي كرماني رئيس مجلس خبراء القيادة، وعليرضا أعرافي مدير الحوزات العلمية، وعلي عباسي رئيس الجامعة المصطفى العالمية، وجّهوا في رسائل منفصلة الشكر والتقدير لآية الله الشهرستاني، ممثل المرجعية الدينية العليا للشيعة آية الله السيستاني في إيران، وذلك بمناسبة تنظيمه مراسم إحياء الأربعين لدفن القائد الشهيد، بحضور علماء من 55 جنسية.

وجاء في جزء من هذه الرسائل: "لا شك أن هذا العمل القيم جسّد مرة أخرى عمق الروابط العقائدية والتاريخية والعاطفية بين شعبي إيران والعراق، وبين النخب في البلدان الأخرى."

وأُقيمت مراسم إحياء الأربعين لدفن الإمام الشهيد والقائد العظيم، برعاية مكتب الشؤون الدولية لمكتب آية الله السيستاني، يوم الجمعة ، في مكتب آية الله السيستاني في قم.

وشهدت المراسم، التي افتُتحت بتلاوة مجموعة من القرّاء المتميزين الدوليين للقرآن الكريم، منهم حامد شاكر نجاد، وألقى فيها كلمة حجة الإسلام والمسلمين ناصر رفيعي، حضور جمع من العلماء وكبار الحوزات العلمية، وشخصيات مدنية وعسكرية، ومختلف شرائح الشعب.

/انتهى/

رمز الخبر 1973425

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