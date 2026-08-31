العميد الهامي: إيران هي المنتصر حتماً في المعركة مع أميركا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد عليرضا الهامي، قائد مقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء وقائد قوات الدفاع الجوي للجيش، قال ظهر اليوم الاثنين، خلال مراسم تجديد البيعة لقادة قوات الدفاع الجوي مع مبادئ الإمام الخميني، بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مقر الدفاع الجوي خاتم الأنبياء، إن هذا اليوم التاريخي العظيم هو إرث الإمام الشهيد وتجسيد للتماسك والتضامن الوطني، متمنياً أن نتمكن جميعاً من أداء واجباتنا بما يليق بالنظام الإسلامي الإيراني والشعب الإيراني العظيم.

وهنأ العميد الهامي رفاقه في قوات الدفاع الجوي للجيش وجميع مقاتلي الدفاع الجوي في القوات المسلحة، مشيراً إلى أن تعاليم الإسلام السامية وما تعلمناه من الخط الأحمر للشهادة، جمعتنا في طريق الولاية وتحت رايتها، وأظهرنا للشعوب قوة جعلت الجميع مندهشاً من هذا التماسك والتضامن.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي للجيش إلى صمود الشعب الإيراني في وجه جبهة الاستكبار، وقال إن الكفر بأكمله جاء بكل قوته لتنفيذ مخططاته الخبيثة ضد الجمهورية الإسلامية، لكنها أظهرت، تحت راية الولاية وبشعبها الشريف وقواتها المسلحة القوية وقيادتها الشجاعة، صموداً جعلها، باعتراف الخبراء العسكريين في العالم، المنتصرة الحاسمة في هذه المعركة.

واستعرض العميد الهامي أهم ركائز القوة للجمهورية الإسلامية، معتبراً أن أولها وأهمها هو الإيمان بالإرادة الإلهية، مضيفاً أنهم في ميدان القتال شاهدوا ولامسوا مصداقية قوله تعالى "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، وأن إلهيات الحرب هي اليوم واحدة من أهم ركائزهم في هذه الحرب والحروب المستقبلية.

وعدّ الركيزة الثانية هي الإيمان بتأثير ثقافة عاشوراء ومدرسة عاشوراء، مشيراً إلى أن الخط الأحمر للشهادة هو ثقافة لا تستوعبها عقول الأعداء المريضة، وأنهم في استمرار هذا المسار الولائي، كلما شعروا بالتعب، توجهوا إلى مرقد الإمام الرضا وطلبوا منه المعونة والشفاعة.

واعتبر قائد قوات الدفاع الجوي للجيش أن محورية الولاية هي العامل الرئيسي للتماسك والتضامن الوطني، مؤكداً أن حضورهم وتجمعهم تحت راية الولاية أظهر أن اتباعها والطاعة لها لهما تأثير مباشر في ساحة المعركة.

وأشار العميد الهامي إلى القدرات الداخلية للبلاد، مؤكداً أن الركيزة التالية هي الإيمان بتأثير القدرات الذاتية والقوة الإيرانية المئة في المئة، وأن النجاحات التي حققوها في اعتراض الطائرات المأهولة وغير المأهولة وأنواع المقذوفات التكنولوجية للعدو، كانت بالاعتماد على منتجات إيرانية بحتة، وأن الإيمان بأنهم يستطيعون تلبية احتياجاتهم في ساحة المعركة بأنفسهم كان مولداً للقوة.

وشدد على الاستفادة من القدرات الداخلية المتفوقة للبلاد، ومنها مضيق هرمز الاستراتيجي وغيره من النعم الإلهية، مذكراً بأن هذه القدرات تحولت إلى قوة واقتدار، وكانت أحد ركائزهم الرئيسية في الحرب الأخيرة.

وتطرق قائد قوات الدفاع الجوي للجيش إلى الخبرات القيمة المكتسبة من الحروب الأخيرة، مشيراً إلى الخبرات التي اكتسبت في مجالات التكتيك والإنتاج وتوفير الأسلحة والمعدات والدفاع السلبي والبنى التحتية للاتصالات والإحاطة الاستخباراتية والسيبرانية والعلوم الحديثة، والتي تحولت إلى أنظمة ومعدات تطبيقية، أو لا تزال قيد الدراسة والبحث لتصبح أنظمة عملياتية.

وقال العميد الهامي إن النظام الإسلامي الإيراني وجّه رسالة كبيرة أخرى للعالم، وهي أنه أضاف مكونات جديدة إلى مكونات القوة الوطنية المعروفة في المصادر الخبيرة العالمية، ومن أهمها الصمود الوطني، وأن الحضور المتماسك والقوي والواعي والذكي للشعب الإيراني كان الأثر الرئيسي في خلق هذا المكون المولد للقوة.

وفي ختام كلمته، وجّه العميد الهامي رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني، مؤكداً أنهم سيبذلون كل ما لديهم من روح وقدرة ومعرفة وخبرة في جبهة الحق ضد الباطل، ليقولوا لجميع الشعوب الحرة في العالم إن الاستكبار لا يحق له متابعة أهدافه الباطلة في العالم، وأن إيران الإسلامية العظيمة قد أثبتت هذا الادعاء عملياً في الخليج الفارسي.

ودعا قائد قوات الدفاع الجوي للجيش قائد الثورة والشعب الإيراني إلى الدعاء لأبنائهم في القوات المسلحة، وخاصة قوات الدفاع الجوي، ليقوموا بواجباتهم تجاه إيران العزيزة على الوجه الأكمل.

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