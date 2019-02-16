قاسمي: تجمعنا مع طاجيكستان علاقات تاريخية عميقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، أكد على أن تجمع إيران وطاجيكستان علاقات تاريخية عميقة مبنية على اسس مشتركة وقديمة ولا يمكن تجاهلها.

واعرب قاسم عن أمله ان يتخذ البلدن خطوات فعالة ومشتركة لتوسيع العلاقات الثنائية ، وان يستخدما كل الإمكانيات المتاحة، وعلى وجه الخصوص تفعيل دور لجنة التعاون المشترك بين البلدين. محذرا من مؤامرات الاعداء التي غايتها تخريب العلاقات بين البلدين.

وختم قاسمي قائلا بالنظر إلى ظروف المنطقة التي يزداد فيها التطرف والارهاب اللذان هدفهما زعزعة أمن واستقرار المنطقة لذلك علينا تقوية العلاقات الثنائية للتصدي لكل محاولا عبث الاعداء مشيرا إلى الدور الذي قامت به إيران في هذا الصدد إلى جانب دور المنطقة./انتهى/