ظريف يطالب المعنيين بالتصويت على "فاتف" بالنظر إلى الآثار والتبعات المترتبة عليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف قال على هامش منتدى«التعددية في السياسة الخارجية الايرانية الفرص والاستراتيجيات» أن المعنيين بالتصويت على قرار انضمام إيران الى مجموعة العمل المالي (FATF ) يجب أن يكونوا واقعيين عند التصويت على هذه القضية وأن ينظروا إلى التبعات والآثار المترتبة عليه، وذلك في إشارة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام المعني بقرار الموافقة أو الرفض لهذا القرار الذي بموجبه ستنضم إيران إلى هذه المجموعة.

وأكد وزير الخارجية الايرانية أن الخارجية سوف تلتزم بكل قرار يصدر من مجمع تشخيص مصلحة النظام.

يذكر أن مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، منحت طهران فرصة إضافية حتى يونيو/حزيران المقبل لاصلاح قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وعقب هذا القرار رحب البنك المركزي الايراني الیوم السبت، بقرار مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، منح طهران حتى يونيو/حزيران المقبل لاصلاح قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.

وأعرب البنك المركزي في بيان عن امله بحسم الجهات المعنية في ايران، مشروعي قانون مكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال باسرع وقت./انتهى/