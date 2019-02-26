الخارجية اليابانية تدعو "ظريف" البقاء في منصبه

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء في طوكيو، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو، قال تارو كونو في الرد على سؤال حول استقالة ظريف، لقد التقيت الدكتور ظريف عدة مرات وكانت لي معه عدة اتصالات هاتفية. انه شخص معتدل للغاية وكان له دور اساس في التوصل الى الاتفاق النووي وبالتالي فانني استغربت من نبأ استقالته.

واضاف، لم يمض الكثير من الوقت على اخر لقاء لي معه ومازالت استقالته لم تُقبل من قبل رئيس الجمهورية. انني اعلم بانه وفقا للقوانين الايرانية مازال ظريف وزيرا للخارجية. انني ادعوه للبقاء في منصبه.

وقال وزير خارجية اليابان: حسب ما اطلعت عليه فان الرئيس السوري بشار الاسد قام بزيارة الى ايران والتقى الرئيس الايراني حسن روحاني الا ان الدكتور ظريف لم يكن حاضرا في اللقاء، وبصورة عامة فانني اشعر بشيء من القلق تجاه الاوضاع الجارية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اعلن عن استقالته من منصبه عبر صفحته على الانستغرام مساء الاثنين.

وكتب ظريف على صفحته :"بعد التهنئة بمناسبة الذكرى المباركة لمیلاد السیدة فاطمة الزهراء (س) ویوم الام ویوم المراة، اوجه جزیل شكری للشعب الایراني الابي والباسل والمسؤولین المحترمین لفضلهم خلال الاشهر الـ 67 الماضیة. اقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم السعادة والشموخ./انتهى/