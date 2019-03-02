https://ar.mehrnews.com/news/1892750/ ٢ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٤٤ رمز الخبر 1892750 الفيديو الفيديو ٢ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٤٤ شريط مصور فيضان نهر كهنوج بجنوب كرمان الايرانية تسبب فیضان نهر کهنوج فی جنوب کرمان فی اغلاق الطرق العامة ومحاصرة القرى . تحميل 9 MB رمز الخبر 1892750 سمات فیضان النهر كرمان الامطار الغزيرة مطالب مرتبط اللواء قاسم سلیماني يعزي السيد حسن نصر الله بوفاة "أم حزب الله" الأمطار تدمر جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية /فيديو الجيش الإيراني مخاطباً الأعداء: ما رأيتم وذُقتُم كان غيضًا من فيض
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