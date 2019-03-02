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٢ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٤٤

شريط مصور

فيضان نهر كهنوج بجنوب كرمان الايرانية

فيضان نهر كهنوج بجنوب كرمان الايرانية

تسبب فیضان نهر کهنوج فی جنوب کرمان فی اغلاق الطرق العامة ومحاصرة القرى .

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رمز الخبر 1892750

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