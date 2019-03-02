  1. السياسة
٢ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٥٥

شريط مصور

الأمطار تدمر جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية /فيديو

الأمطار تدمر جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية /فيديو

دمرت الأمطار جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية الذي تم انشاؤه بهدف منع الهجوم على كيان الاحتلال.

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رمز الخبر 1892751

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