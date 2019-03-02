https://ar.mehrnews.com/news/1892751/ ٢ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٥٥ رمز الخبر 1892751 السياسة السياسة ٢ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٥٥ شريط مصور الأمطار تدمر جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية /فيديو دمرت الأمطار جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية الذي تم انشاؤه بهدف منع الهجوم على كيان الاحتلال. تحميل 4 MB رمز الخبر 1892751 سمات الامطار الغزيرة جدار الفصل العنصري الضفة الغربية الكيان الصهيوني مطالب مرتبط فيضان نهر كهنوج بجنوب كرمان الايرانية حصيلة ضحايا العاصفة في الفلبين ترتفع إلى 22 قتيلا فيضانات تعم مدينة الأهواز جنوب غرب ایران / صور
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