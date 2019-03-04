الحكومة توافق على إجراء الانتخابات في محافظات الدوائر الانتخابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرلمانية "حسينعلي أميري" صرح في الجلسة العلنية لمجس الشورى الاسلامي، حيث تم النقاش حول اصلاح بعض البنود من قانون الانتخابات البرلمانية، صرح بالقول أنه صياغة مشروع قانون الشامل للانتخابات بشكل دقيق، حيث اخذت آراء المعنيين والنشاطين السياسيين والاجتماعيين بعين الاعتبار، وضمن عدة اجتماعات عقدت بهذا الشأن.

وأضاف: بعد عقد هذه الجلسات والاستماع الى آراء المعنيين، قد نال مشروع قانون الشامل للانتخابات موافقة اللجنتين السياسية والدفاعية في الحكومة، فيما اعلن قائد الثورة الاسلامية عن السياسات العامة الخاصة بقانون الانتخابات بشكل متزامن، ومن هذا المنطلق تمت اعادة النظر في مشروع القانون المذكور للتطبيق مع السياسات المعلنة، وفي نهاية تم تقديمه الى مجلس الشورى الاسلامي.

ولفت مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية أن مشروع اصلاح قانون الانتخابات يقوم على اساس اجراء الانتخابات في محافظات الدوائر الانتخابية ، قائلا: أن الحكومة لم تذكر شيء عن اجراء الانتخابات في محافظات الدوائر الانتخابية في مشروع القانون هذا، لكنها توافق على ذلك./انتهى/.