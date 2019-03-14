السفير الإيراني في عمان يكشف عن تضاعف نمو العلاقات التجارية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن مجلة دنياي سرمايه كذاري (عالم الاستثمار) الايرانية إن سفیر ایران لدی سلطنة عمان حجة الإسلام والمسلمین نوري شاهرودي تناول في مقابلة حصرية مع المجلة عدداً من الملفات الاقتصادية المشتركة. جاء فيها:

- ماهي الخلفیة التاریخیة والسیاسیة المشترکة الموجودة بین البلدین ایران وسلطنة عمان؟

- شهدت العلاقات السیاسیة بین ایران وعمان منذ تأسیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ثلاث مراحل: مرحلة الرکود المبکر، مرحلة الإنفتاح ومرحلة التوطید والتنمیة. بدأت مرحلة الرکود مع إنتصار الثورة الإسلامیة فی ایران عام ۱۹۷۹ (۱۳۷۵هجری شمسی) واستمرت حتی عام ۱۹۸۵م. الدور الکبیر الذی لعبته عمان لتعدیل مواقف دول مجلس تعاون الخلیج الفارسی أزاء الحرب المفروضة فی زمن دورة رئاسة سلطنة عمان للمجلس فی إجتماعه الخامس فی مسقط عام ۱۹۸۵تعتبرعهد إنفتاح العلاقات بین البلدین. بزیارة بن علوی إلی طهران فی اوائل شهر ابریل عام ۱۹۸۷ والتوقیع علی أول مذکرة تفاهم حول التعاون السیاسی والإقتصادی بین البلدین أکتسب إنفتاح العلاقات بین البلدین الطابع العملی بالمعنی الحقیقی. مع موافقة البلدین علی رفع مستوی العلاقات الدبلوماسیة بینهما و تبادل السفراء و تشکیل اللجنة السیاسیة المشترکة فی ذلک العام بدأ عهد توطید وتنمیة العلاقات، حیث باشر سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة مهام عمله فی عام ۱۹۸۸ وبدأ سفیر سلطنة عمان مهام عمله فی عام ۱۹۸۹.

- کیف هی حالة العلاقات بین ایران وعمان الأن؟

- الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وسلطنة عمان تقعان علی ضفتی مضیق هرمز، وبهذا فهما یقعان فی منطقة حساسة من الناحیة السیاسیة والإقتصادیة. هذا الموقع الجغرافی یبرز أهمیة العلاقات بین البلدین. من الناحیة السیاسیة فإن أفضل علاقات للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة مع دول مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی فی الوقت الحالی هی علاقاتها مع سلطنة عمان ومسئولی البلدین ینتهجون نوعاً من سیاسة الحیاد الإیجابی فی مصلحة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إزاء‌ القضایا الدولیة والإقلیمیة وفی إجتماعات مجلس التعاون لدول الخلیج الفارسی.

- إن مسئولی سلطنة عمان هم الأکثر تردداً علی طهران من بین دول منطقة الخلیج الفارسی. إن تبادل زیارات الوفود السیاسیة والإقتصادیة والبرلمانیة والتعلیمیة والتجاریة بین البدین یجری بصورة مستمرة، وإزدادت هذه الزیارات خلال السنوات الماضیة ویمکن هنا الإشارة إلی زیارة رئیس الجمهوریة السابق والرئیس الحالی فخامة روحانی و علی لاریجانی رئیس مجلس الشوری الإسلامی إلی سلطنة عمان و فی المقابل زیارة جلالة السلطان قابوس فی شهر مرداد ۱۳۸۸ هجری شمسی و فی شهر شهریور ۱۳۹۲ هجری شمسی وزیارة رئیس مجلس الشوری و زیارة وزراء الخارجیة والدفاع والإعلام العمانیین فی عام ۹۲ هجری شمسی واللقاءات المتعددة لوزارء خارجیة البلدین کأهم زیارات لکبار مسئولی سلطنة عمان إلی بلدنا.

- ماذا فی جعبتکم من برامج لتنمیة العلاقات بین البلدین؟

- تترکز العلاقات فی المرحلة الحالیة علی القطاع الإقتصادی والتجاری وأدی هذا الأمر إلی نمو العلاقات التجاریة بین البلدین فی العامین الماضیین إلی مائة فی المائة . فی هذا السیاق بدأنا برامج مناسبة ومن أهمها وضع اللمسات الأخیرة علی الوثائق الأساسیة وإقامة شبکة نقل منظمة وحل المشاکل المصرفیة.

- إلی أی درجة من الأهمیة یحظی دور الوساطة العمانیة فی علاقات ایران الدبلوماسیة مع مختلف الدول ؟

- فی الفترة الماضیة بدأت المباحثات النوویة بین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والغرب وآمریکا فی مسقط بوساطة سلطنة عمان وبدعم جلالة السلطان قابوس شخصیاً وتم التوصل إلی إتفاق لوزان. بجانب ذلک ونظراً للعلاقات الدبلوماسیة الوثیقة بین البلدین، فقد تولت سلطنة عمان مهام مکتب رعایة مصالحنا فی لندن واوتاوا.

- ماهو تأثیر العقوبات علی علاقاتنا مع سلطنة عمان؟

- لم یکن للعقوبات تأثیر کبیر علی القطاع الحکومی ولایوجد مایمنع تعامل البنوک والشرکات الحکومیة العمانیة مع ایران، إلا إذا حال دون ذلک عامل خارجی، مثل وسطاء البنوک العمانیة الذین لدیهم نشاط فی اروبا، فإذا تأثروا بهذه العقوبات فسیکون هناک إحتمال حدوث مشکلة. فی الوقت الحالی ونظراً لأن عدد من البنوک و الشرکات العاملة فی مجال المواد الغذائیة والمعدات الطبیة والأدویة غیر مشمولة فی العقوبات، فإن الشرکات الإیرانیة تمارس أعمالها بالعملة المحلیة.

- من هم أکبر الشرکاء التجاریین لعمان وماهو مکان ایران فی هذا الوسط ؟

- الامارات العربیة ، الصین، الیابان، الهند، السعودیة انجلترا، والولایات المتحدة الامریکیة هم أکبر الشرکاء التجاریین لعمان وتعتبر ایران من ضمن العشرة شرکاء الرئیسیین لعمان. وفی المقابل، فإن عمان تقع فی المرتبة ۲۲ للشرکاء التجاریین لایران.

- أی من الموانئ العمانیة لها دور رئیسی فی التواصل التجاری بین البلدین؟

- تعتبر میناء صحار الأهم بالنسبة لتجارة ایران وذلک بسبب کبرها وبعدها بمسافة قصیرة عن مسقط حیث تستغرق المسافة مدة ساعتین. میناء الدقم أیضاً تستخدم فی الآونة الأخیرة لنقل المواد الغذائیة وصادرات الخضر والفاکهة من ایران. هذا المیناء مناسبة لرسو الصنادل والقوارب والسفن الصغیرة التی تتحرک من جاسک وقشم وموانئ هرمزجان.

- ماهی الأرضیات والبنی التحتیة التی یجب إیجادها أو إکمالها لتنمیة وتطویر العلاقات التجاریة بین ایران وسلطنة عمان ؟

- أحد وسائل تنمیة العلاقات التجاریة هو إدراک و تعرف التجار الإیرانیین أکثر وأکثر علی سلطنة عمان. خلال السنوات الماضیة کان أکثر علاقاتنا التجاریة مع الأمارات ولکن خلال السنوات الماضیة وبسبب العقوبات توجهت هذه العلاقات نحو عمان. حل مشاکل نقل الرکاب والمسائل البنکیة وتسهیل المعاملات المصرفیة هی عوامل مساعدة فی هذا المجال، خلال الشهور الماضیة تم إتخاذ إجراءات جیدة و منها تسهیل حصول الإیرانیین علی تأشیرة عمان وإلغاء التأشیرات للعمانیین لدخول ایران. تشغیل میناء السویق وإتفاق الجانبین علی تقدیم تسهیلات جمرکیة للسلع والتشاور فی مختلف المجالات ومنها المسائل المصرفیة هی من الإجراءات المتخذة والتی یجب أن تستمر.

- ماهی خطط سلطنة عمان لدعم المستثمرین الإیرانیین ؟

- عمان لدیها قانون حمایة المستثمر، وهذا الأمر لا یخص ایران بمفردها، وطبقاً لهذا القانون فهنالک تسهیلات جیدة تمنح لکل المستثمرین. مثال علی ذلک فی المناطق الحرة یمکن تأسیس شرکة بتکالیف إیجار منخفض ورأسمال قلیل ویتم تسجیل الشرکات خلال اسبوعین فقط.

- ماهو إقتراحکم لتحسین العلاقات مع دول منطقة الخلیج الفارسی وتحسین بیئة العمل التجاری للإیرانیین فی هذه البلاد؟ ماهو الدور الذی یمکن أن تلعبه عمان فی هذا المجال؟

- نظراً لوجود بیئة جیدة للعمل التجاری، فإن الإیرانیین إذا دخلوا فی نشاطات إقتصادیة فی هذا البلد برأسمال مناسب یمکنهم أن یستفیدوا منها بالإنتاج وإعادة التصدیر وخلق فرص عمل لمواطنینا. إذا تمکن ایرانی من إنتاج مواد شبه جاهزة فی عمان مع إحداث ۳۳ ٪ قیمة مضافة، یمکنه الحصول علی مارکة صنع فی عمان وبالتالی یمکنه تصدیر هذا المنتج إلی دول المنطقة والدول الأفریقیة التی لدیها أسواقاً بها مئات الملایین.

- ماهی أهم الوثائق الموقعة بین البلدین خلال الستة أعوام الماضیة وتتعلق بأی مجالات؟

- خلال الست سنوات الماضیة إنعقدت لجنة التعاون الإقتصادی المشترکة بین ایران وعمان ثلاث مرات وتم طرح کثیر من مواضیع التعاون فی هذه الإجتماعات، کما تم التوقیع علی مذکرات تفاهم فی مجالات الصحة والدواء وصندوق ضمان الصادرات والتعاون المصرفی وکذلک مذکرات تفاهم بین الشرکات الخاصة.





- أمکانیات ایران فی مجال تصدیر البضائع إلی سلطنة عمان تشمل أی نوع من السلع؟

- أهم الإمکانات تتعلق بقطاعات الفولاذ، المعادن، کرات الفولاذ المقاوم للصدأ ومواد البناء کالأسمنت والجص ومعدات البناء کالأبواب والشبابیک والأوات المنزلیة والبتروکیماویات والمنتجات النفطیة کالقیر والمواد الغذائیة والفاکهة والخضروات. من أهم السلع الإیرانیة التی تصدر إلی عمان یمکن ذکر الحدید، الفولاذ، المنتجات البتروکیماویة کالقیر والأسمنت ومواد البناء وکذلک الفاکهة والخضروات والسجاد.

- ماهی أهم الواردات الإیرانیة من عمان ؟ وماهو حجم التبادل التجاری بین ایران وعمان فی الوقت الحالی؟

- السیارات، الأجهزة الصوتیة للسیارات، الآلات الصناعیة والأدویة هی أهم الواردات الإیرانیة من عمان. حجم التبادل التجاری بین البلدین فی العام الماضی بلغ 744 مليون دولار تقريباً ويتوقع أن يصل هذا العام إلی أكثر من مليار دولار.

- ما هی أهم الفرص والتحدیات الإقتصادیة للبلدین ایران وعمان؟

- من أهم الفرص یمکن الإشارة‌ إلی قرب المسافة بین البلدین والجوار مما یسهل عملیة نقل البضائع والرکاب. وجود المشترکات الثقافیة بین البلدین وإمکانیة إعادة تصدیر السلع من عمان هی من الفرص الإقتصادیة الأخری. القضایا المصرفیة وعدم ثبات سعر صرف العملة وعدم الثقة بالظروف الإقتصادیة فی ایران یشکل عائق لجذب المستثمرین العمانیین.

- هل العلاقات الإقتصادیة بین ایران و عمان من حیث النمو و التطور متوازنة ومتناسبة مع تطور العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین؟

- العلاقت الإقتصادیة بین البلدین هی فی نمو وتطور ولکن بالفعل هذه العلاقات لا تتناسب مع مستوی العلاقات الدبلوماسیة ونحن نتوقع أن یصل حجم التبادل التجاری بین البلدین إلی ۵ ملیار دولار، ولتحقیق ذلک یجب القیام بمساعی حثیثة کإزالة العوائق الناجمة عن العقوبات، وهذا الهدف غیر بعید المنال.

- ماهی المجالات الجاذبة للإستثمار فی عمان بالنسبة للإیرانیین وهذه المجالات تتعلق بأی قطاعات بشکل رئیسی؟

- الخدمات الفنیة والهندسیة من ضمن المجالات الجاذبة، طبعاً یجب علی الشرکات الإیرانیة أن تبدأ بتسجیلها فی عمان ثم تصنف من قبل مجلس المناقصات حتی یمکنها المشارکة فی مناقصات المشاریع . انتاج الأسمنت والصفائح الفولاذیة والمواد البتروکیماویة یمکن أیضاً أن تکون جاذبة للمستثمرین.

- ماهو برنامجکم لتنمیة الإستثمار المشترک بین البلدین؟

- هنالک الکثیر من الشرکات فی البلدین قامت بتبادل الزیارات للتعرف علی الإمکانات والطاقات التی تحظی بها کل بلد . إقترحت ایران تشکیل لجنة إستثمار مشترکة وتم إرسال نص مذکرة التفاهم بهذا الخصوص إلی الهیئة العامة للإسثمار وتنمیة الصادرات العمانیة حتی یتسنی وبتشکیل هذه اللجنة إدارة التعاون والمضی قدماً فیه بشکل مخطط له. /انتهى/.