العدوان على اليمن دمر 3526 مدرسة ومنشأة تعليمية

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده امس الأحد بالعاصمة صنعاء أن هناك الكثير من الأدلة الدامغة بالأرقام والصور الكافية لفضح التآمر ضد التعليم من تحالف العدوان وأذنابه.

وبين الوزير أن إجمالي المنشآت التعليمية المتضررة نتيجة قصف العدوان السعودي الأمريكي بلغ 3526 منشأة في 22 محافظة دمر منها أكثر من 402 منشأة تم تدميرها كليا.

ونوه إلى أن المنشآت التعليمية التي أُغلقت جراء العدوان بلغ 660 منشأة، فيما تضررت 1465 منشأة تضررا جزئيا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن 993 منشأة تعليمية استخدمت لإيواء النازحين بسبب العدوان الأمريكي السعودي على البلد.

ولفت إلى أن العدوان أثر على المعلمين والقوى العاملة في قطاع التعليم، موضحا أن يقارب 200 ألف معلم ومعلمة في 22 محافظة انقطعت رواتبهم، وتضرر نتيجة قطع الرواتب على المعلمين 4.5 مليون من الطلاب.