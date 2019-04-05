موسكو تستضيف قريبا اجتماعا بين ايران وروسيا وتركيا لبحث الملف السوري

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع يوم الاربعاء من الاسبوع القادم وسيتراس الوفد الروسي لهذه المحادثات رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (مجلس الشيوخ الروسي) السناتور كنستانتين كاساتشوف.

وياتي هذا الاجتماع في سياق التعاون بين حكومات الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا في اطار اجتماع آستانا لعودة السلام والاستقرار الي سوريا.

وقد اثمرت المحادثات بين رؤساء الدول الثلاث خلال العام ونصف العام الاخير عن العديد من النتائج الايجابية المتمثلة بخفض حدة التوتر في سوريا والقضاء على الجماعات الارهابية ومنها داعش وعودة الكثير من النازحين السوريين الى ديارهم وبدء عملية اعادة البناء والاعمار في هذا البلد./انتهى/