نواب البرلمان الإيراني يعلنون دعمهم لجميع أركان القوات المسلحة خاصة حرس الثورة

وتلا عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي احمد امير آبادي فراهاني البيان الذي جاء بتوقيع جميع النواب الحاضرين في الاجتماع وعددهم 255 نائبا.

واعتبر البيان الحرس الثوري من منجزات ايران الكبرى واحدى اركان القوات المسلحة المقتدرة والتي سعت خلال عمرها الزاخر بالبركة في سياق مكافحة الارهاب مما جعلها متلالئة في التاريخ.

واعلن النواب في جانب اخر من البيان دعمهم لجميع اركان القوات المسلحة في البلاد خاصة حرس الثورة الاسلامية.

واكد النواب في البيان بانه في حال اتخاذ اجراء من قبل الرئيس الاميركي وسائر المسؤولين الاميركيين ضد الحرس الثوري فانه سيتم اتخاذ اجراء مضاد بصفة عاجلة جدا من قبل مجلس الشورى الاسلامي./انتهى/