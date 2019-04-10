بيلوسي: أدعو ترامب على توقيع قرار ينهي الانخراط الأميركي في اليمن

وقالت بيلوسي للصحفيين أمس الثلاثاء: "الوضع في اليمن ترك ندبة لا يمكن إزالتها ووصمة على ضمير العالم".

وأوضحت رئيسة مجلس النواب أن مشروع القرار الذي تبناه الكونغرس الأسبوع الماضي يحدد أنواع النزاعات المسلحة التي تنخرط فيها الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد تعهد، في بيان للبيت الأبيض، باستخدام حق الفيتو الرئاسي ضد مشروع القرار، مجددا دعم إدارته للسعودية التي تقود في اليمن تحالفا عدوانيا لمحاربة اليمن بزعم دعم "الشرعية".

وأشار البيان إلى أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف العربي لا يشمل مشاركة العسكريين الأمريكيين في القتال مباشرة، ولذلك لا يحتاج الرئيس إلى المشاورات مع الكونغرس بهذا الشأن بموجب "قرار قوة الحرب" الذي تم تبنيه في عام 1973.

ولا يزال دعم واشنطن لتحالف العدوان السعودي مسألة مثيرة للجدل داخل الولايات المتحدة، في ظل مقتل آلاف المدنيين في اليمن جراء غارات للتحالف.

المصدر: أسوشيتد برس