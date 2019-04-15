صالحي يقدم تقريرا للرئيس الإيراني عن اداء منظمة الطاقة الذرية

وجرى اللقاء بين صالحي والرئيس روحاني يوم السبت المنصرم حيث استمع رئيس الجمهورية الى تقرير مفصل عن اداء وانشطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية قبل ان يقدم توصياته لتحسين سير انشطة المنظمة وذلك نظرا الى البرامج المصادق عليها من قبل هذا الجهاز .

واشار صالحي الى ان رئيس الجمهورية اعرب عن ارتياحه ازاء الانجازات التي تم عرضها خلال مراسم الذكرى السنوية الـ 13 لليوم الوطني للتقنية النووية وعرض اسئلة حول الخطط المتوسطة والطويلة الامد وكذلك في مجال المشاريع التي هي قيد الانشاء خلال العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار /مارس)

وقال صالحي انه تقرر نظرا لراي رئيس الجمهورية تقديم اقصى ما يمكن من الدعم من قبل الحكومة في اطار الامكانيات المتاحة بهدف الدفع في انجاز المشاريع في موعدها المقرر.

ولفت صالحي الى انه جرى في ختام اللقاء تقديم تقرير ايضا الى رئيس الجمهورية حول التعاون التقني والعلمي بين ايران والدول المتقدمة في مجال العلوم التقنيات النووية ./انتهى/