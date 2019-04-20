الجيش الايراني يكشف الستار عن 6 إنجازات عسكرية متطورة محلية الصنع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن منظمة البحوثات وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للجيش الايراني كشفت الستار اليوم السبت (20 نيسان) عن إنجازاتها والتي تتضمن 6 أنواع من المعدات العسكرية الحديثة ضمن مراسم حضرها نائب قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد نوذر نعمتي.

وتأتي هذه المعدات كالتالي:

الطائرة الصيادة القاذفة للشباك: زوّدت هذه الطائرة بقاذفتين قادرتين على رمي شباك تبلغ مساحتها 12 متر مربع بمدى يصل الى 20 مترا، حيث صممت لاصطياد وحمل طائرات الدرون الصغيرة التي تزن كيلوغرامين فما تحت.

جهاز الرصد الارضي الذكي: يكشف هذا الجهاز عن وجود الاشخاص عن بعد 15 م والسيارات عن بعد 50 م ومزود بمنظومة لتمييز العدو من الصديق ويعمل لمدة ثلاثة اشهر بشكل مستمر بعد شحنه في كل مرة.

مطيافية الانبعاث الذري بلازما: قادرة على كشف وتحديد كافة الذرات الثقيلة والخفيفة والمواد الصلبة والسائلة والغازية ويمكن تثبيتها على طائرات الدرون والمروحيات الرباعية والعجلات وباقي المعدات العسكرية.

منظومة التحذير الليزرية المحمولة: يصل مدى هذه المنظومة الى 15 كم وتكشف عن المنظومات المسيرة الليزرية وتطلق نداء التحذير في اقل من دقيقة.

طائرة مروحية مولتيروتور (multirotor) القاذفة: تشكل هذه المروحية منصة جوية متنقلة لتثبيت المعدات الجوية، وهي مزودة بقاذفات ثُمانيّة وقادرة على التحليق والطيران لمدة 30 دقيقة بشكل مستمر، ويصل مداها الى 5 كم وتستطيع حمل 8 كغ.

واستلمت القوة البرية التابعة للجيش الايراني معدات أخرى كجهاز التشويش "شاهد" المحمول، و50 قاذفة شباك تثبت على بندقية G3، ومدفعية 23مم محمولة على ناقلة بي تي ار، ومدفعية 155مم بقابلية التمدد الذاتي، وسربين من طائرات الدرون./انتهى/