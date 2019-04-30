وزير الاتصالات الإيراني يعلن عن اتصال مباشر في شبكة الإنترنت بين إيران وتركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرى لقاء مع محمد جاهد تورهان وزيرالنقل والبنى التحتية التركية وناقش معه العلاقات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا اللقاء أشار آذري جهرمي على ضرورة مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والسياسات الايرانية التركية الرامية إلى إبطال مفعول هذه العقوبات الجائرة وقال " في التجربة السابقة من العقوبات الامريكية وقفت تركيا بجانبا واليوم كذلك فنحن نحاول إفشال هذه العقوبات من خلال تفعيل نوع من التواصل بيننا وبين جيراننا".

وفي هذا الصدد أعلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آذري جهرمي عن تفعيل شبكة اتصالات للاينرنت بشكل مباشر بين الجمهورية الإسلامية وبين تركيا.

وتابع " هذا يعني أن العقبوا الأمريكية الأحادية الجانب لن يكون لها كبير تأثير على العلاقات بين طهران وأنقرة"./انتهى/