العميد حاتمي: سياسة الحظر على النفط الإيراني سيكون مصيرها الفشل

وفي إشارة إلى إجراءين أمريكيين هما وضع حرس الثورة علي قائمة الارهاب وحظر مبيعات النفط الإيراني، قال وزير الدفاع إن الحرس الثوري الإيراني كان دائما المنظمة الرائدة في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا.

وأعتبر العميد حاتمي موضوع الحظر علي مبيعات النفط ووضع القيود الاقتصادية بانها دسيسة أخري من امريكا ضد الشعب الإيراني، مشددا علي احباط مؤامرات الأعداء في ظل الاعتماد علي القوة الإلهية الازلية .

كما اشار إلى الحظر المفروض علي قطاع الدفاع في البلاد منذ 40 عاما ، وقال أن الكثير من فرص صناعة الدفاع في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية والإلكترونيات تحققت في ظروف الحظر وعدم توفر الحد الأدني من الامكانيات./انتهى/