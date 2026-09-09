الخارجية الإيرانية: الرد الحاسم قادم

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الإيرانية أدانت بشدة الهجوم العدواني الذي شنّه الجيش الأميركي الإرهابي على عدة ناقلات نفط إيرانية مساء الثلاثاء 8 سبتمبر.

وأضافت أن العدوان العسكري الأميركي على السفن التجارية الإيرانية في الخليج الفارسي وبحر عُمان، بوصفه استمراراً للعدوان العسكري الأميركي، والحصار البحري، والحرب الاقتصادية للنظام الأميركي ضد إيران، يشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت أن الإجراءات العدوانية الأميركية ضد السفن التجارية الإيرانية، لا تشكل فقط تصعيداً خطيراً للتوتر في المنطقة، بل تعتبر تهديداً واضحاً للسلام والأمن الإقليمي والدولي.

ورداً على الإجراءات العدوانية الأميركية ضد ناقلات النفط الإيرانية، أوقعت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقاً لحقها الطبيعي في الدفاع المشروع، ضربات دفاعية على القواعد والمرافق العسكرية الأميركية في الأردن التي لا تزال تدعم العدوان العسكري الأميركي على إيران، وكذلك على عدة زوارق أميركية معتدية.

وشددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في معرض تأكيدها عزمها الراسخ على الدفاع عن سيادة ومصالح إيران الوطنية في مواجهة الإجراءات العدوانية الأميركية، على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع المشروع، وسترد بحزم على أي عدوان عسكري للعدو بالشكل المناسب.

كما ذكّرت وزارة الخارجية مرة أخرى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بمسؤوليتهم في اتخاذ إجراءات فورية تجاه الانتهاكات الصارخة للسلام والأمن الدوليين الناجمة عن الإجراءات العدوانية الأميركية ضد إيران.

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