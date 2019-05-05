لاريجاني: المسؤولون الأميركيون يمرّون في أزمة عقلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان علي لاريجاني ألقى كلمة له صباح اليوم السبت في بدء الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي، وقال: " إن الكثير من الدول متورطة اليوم في قضايا كالاستقلال السياسي والاقتصادي الأمر الذي جرّأ الولايات المتحدة الأميركية أكثر من أي وقت مضى على هذه الدول".

وأضاف: "كما يبدو أن التصريحات غير المنطقية التي يطلقها الأميركيون لا تنتهي والظاهر أنهم منهمكون في عمليات نفسية بدلا من الاشتغال بالقضايا السياسية".

ولفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن "المسؤولين الأميركيين يسعون إلى خلق تشتيت وضياع عالمي من خلال التسبب في سلسلة مغامرات طويلة".

وبيّن لاريجاني أن الأميركيين يستهدفون الكرامة الوطنية للإيرانيين، وشدد على ضرورة السير على نهج الوطن بقوة وشهامة، وتجنب كل ما من شأنه الإضرار ببنية وحدة المجتمع وهيكليته./انتهى/