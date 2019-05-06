إنشاء مكتب مشترك للابتكار والتكنولوجيا بين جامعة طهران وجامعة "يون نان" الصينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفدا رفيع المستوى من الصين التقى رئيس جامعة طهران ومسؤولي العلاقات الدولية بالجامعة.

وترأس الوفد الصيني (هوانغ يي)، مساعد رئيس لجنة المحافظات للمؤتمرات الاستشارية السياسية لجمهورية الصين الشعبية ورافقه كل من مساعد الأمين العام لوحدة تجارة المحافظات ل"يون نان" (يانغ شائوجنك) ورئيس مكتب التعاونت لمناطق المحافظة "يون نان" (لي جينيانغ)، والمساعد الدولي لجامعة "يون نان" الدولية.

وخلال هذا اللقاء تم الاتفاق على إنشاء مكتب مشترك بين حديقة العلوم والتكنولوجيا بجامعة طهران وجامعة يون نان، والتعاون في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بالزراعة، وإرسال فرق من أعضاء هيئة التدريس من كلا الجانبين من قبل كل من الجامعتين./انتهى/