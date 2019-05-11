برلماني يدعو الأمريكيين للبحث عن نتيجة مغامرتهم الفاشلة في "طبس" الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو تكتل "الامل" في مجلس الشورى الإسلامي محمود صادقي دعا في تغريدة كتبها اليوم السبت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، جنود حاملة طائرات (Abraham lincoln) البحث لمرة واحدة عن عبارة (Operation Eagle Claw) وهي عملية عسكرية فاشلة نفذتها القوات المسلحة الأمريكية بجانب القوات الخاصة في 25 إبريل 1980 لتحرير رهائن أميركيين في السفارة الأميركية بطهران، والتي باءت بالفشل وأدت إلى تدمير طائرتين ومصرع ثمانية جنود أمريكيين.

ونشر ممثل مدينة طهران في البرلمان صور المروحيات والجنود المحترقين في مدينة طبس الواقعة شرق البلاد خلال تغريداته.

تجدر الإشارة إلى أنه حدثت في أبريل 1980، حين نفذت الولايات المتحدة عملية إنزال كبرى أطلقت عليها اسم "مخلب النسر" بهدف تحرير الرهائن الأمريكيين في طهران، وإن واشنطن في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، أرسلت طائرات مروحية وطائرات نقل عسكرية ووحدة خاصة إلى صحراء "طبس" الواقعة شرق البلاد، وأخذتهم عاصفة رملية دفعتهم إلى محاولة التراجع، وحينها اصطدمت طائرة مروحية بطائرة شحن عسكرية، ما أدى إلى اشتعال النار فيهما ومصرع 8 عسكريين أمريكيين./انتهى/