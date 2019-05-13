ظريف: القواسم المشتركة بين إيران وتركمانستان تتجاوز حدود الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف التقى بنظيره التركماني رشيد مردوف في عشق آباد ظهر اليوم الأثنين، وتناول اللقاء الثنائي عددا من القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وأكد ظريف خلال هذا اللقاء على إن القواسم المشتركة بين إيران وتركمانستان تخطت حدود الجوار، مؤكداً على استعداد طهران لتعزيز العلاقات أكثر.

ومن جانبه وصف وزير الخارجية التركماني زيارة نظيره الإيراني إلى تركمانستان في غاية الأهمية وفي الوقت المناسب، وقال إن تركمانستان لديها إرادة سياسية لتوسيع علاقاتها مع إيران.

كما بحث الجانبان بشأن التعاون في المنظمات والمحافل الدولية والقضايا الإقليمية لا سيما فيما يتعلق بأفغانستان وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين وزيارة الرئيس التركماني لإيران والتعاون في مجال النقل العابر (الترانزيت ) والسكك الحديدية والتعاون في مجال الطاقة والكهرباء والسجناء في كلا البلدين و بحر قزوين .

يذكر إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كان قد وصل الى عشق اباد أمس الأحد برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، والتقى اليوم الرئيس التركمانستاني 'قربان قلي بردي محمدوف' وبحث معه حول اهم التطورات الاقليمية والعالمية. /انتهى/