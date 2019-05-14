الكيان الصهيوني هو العنصر الحقيقي لتهديد الامن والسلام العالميين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الايرانية اصدرت بيانا لمناسبة ذكرى يوم النكبة 14 ايار/مايو، اكدت فيه مسؤولية المجتمع الدولي لانهاء الاحتلال الممنهج لارض فلسطين والقدس الشريف.

وجاء في البيان الصادر عن الخارجية الايرانية اليوم الثلاثاء: لقد شهدت ارض فلسطين في 14 ايار/مايو 1948 واحدة من أكثر الأحداث المؤلمة في تاريخ الإسلام والعالم، اذ لم ير الشعب الفلسطيني الهدوء والاستقرار منذ ذلك اليوم.

واضاف البيان: في مثل هذا اليوم قبل 71 عاما، قامت مجاميع من الافراد ذوي الافكار المنحرفة والعنصرية بقتل سكان فلسطين الأصليين بمن فيهم نساء وشيوخ وشباب وأطفال أبرياء، او ارغموهم على مغادرة منازلهم وارضهم. هذا الحدث يُعرف في تاريخ الشعب الفلسطيني بيوم النكبة، وهو يوم كارثي شرد فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وتابع البيان: انه في يوم النكبة تاسس كيان غير شرعي وهو الكيان الصهيوني بدعم اميركي من خلال احتلال ارض فلسطين واستمر هذا الكيان في ظل الحروب وارتكاب الجرائم والاحتلال، وتحول اليوم الى عنصر رئيسي لكل الأزمات الإقليمية والتهديدات الحقيقية للسلم والأمن الدوليين.

واكد البيان ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية اذ تعرب عن تضامنها مع اهداف الشعب الفلسطيني، تؤكد مرة أخرى مسؤولية المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال الممنهج لارض فلسطين والقدس الشريف، ومساعدة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال البيان، ان المتوقع من المحافل الدولية اتخاذ خطوة اساسية بعد أكثر من سبعة عقود من احتلال أرض فلسطين التاريخية لإنهاء الاحتلال وجرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني المتلاحقة واعداد الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ارض آبائهم واجدادهم واجراء استفتاء عام بمشاركة جميع السكان الاصليين لهذه الارض، بمن فيهم المسلمين والمسيحيين واليهود، لاختيار طبيعة نظامهم السياسي./انتهى/